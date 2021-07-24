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Число суточных госпитализаций в Петербурге уменьшилось на 30%. В стационарах свободна треть коек

Петербуржцев с коронавирусом стали на треть реже госпитализировать

За последние сутки в Петербурге с коронавирусом госпитализировали 455 пациентов. Об этом 24 июля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Там отметили, что неделю назад суточное число госпитализаций составило 658 пациентов.

«Таким образом, наблюдается уменьшение количества госпитализаций более чем на 30 процентов. Интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается», — рассказали в комздраве.

За неделю с 18 по 24 июля в городе с подтвержденным коронавирусом в больницы доставили 3 570 пациентов, что на 19,9% меньше по сравнению с прошлой. Свободных коек в стационарах, как подчеркнули в комздраве, также становится больше, показатель достиг 34%.

«В связи с этим с 26 июля к плановой работе возвращаются Мариинская больница и больница святителя Луки», — добавили там.

Как ранее писала «Фонтанка», власти Петербурга вслед за Москвой готовы снимать коронавирусные ограничения. Данную тему на этой неделе в эфире «Фонтанки» обсудили начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия и глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

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Комментарии (1)

266081655
До госпитализации, по-видимому, уже не доживают....
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