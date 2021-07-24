Число суточных госпитализаций в Петербурге уменьшилось на 30%. В стационарах свободна треть коек

За неделю с 18 по 24 июля в городе с подтвержденным коронавирусом в больницы доставили 3 570 пациентов, что на 19,9% меньше по сравнению с прошлой. Свободных коек в стационарах, как подчеркнули в комздраве, также становится больше, показатель достиг 34%.

«Таким образом, наблюдается уменьшение количества госпитализаций более чем на 30 процентов. Интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается», — рассказали в комздраве .

Там отметили, что неделю назад суточное число госпитализаций составило 658 пациентов.

«В связи с этим с 26 июля к плановой работе возвращаются Мариинская больница и больница святителя Луки», — добавили там.

Как ранее писала «Фонтанка», власти Петербурга вслед за Москвой готовы снимать коронавирусные ограничения. Данную тему на этой неделе в эфире «Фонтанки» обсудили начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия и глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.