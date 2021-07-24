Жительница Ленинградской области Ольга, которая больше недели бережно укрывала найденный снаряд времён ВОВ от солнца, наконец вздохнула с облегчением. Женщина рассказала «Фонтанке», что днём 24 июля к ней на участок без предупреждения приехали военные и избавили её от эха войны.
Боеприпас нашли 16 июля на 6-м километре Гостилицкого шоссе. Во время ежегодной чистки пожарного водоема его захватил ковш экскаватора. На следующий день горожанка обратилась в МЧС, полицию и районную администрацию, но оперативной помощи не получила из-за дефицита сапёров. Все эти дни Ольга накрывала снаряд мокрой простынёй, чтобы солнце не спровоцировало химическую реакцию.