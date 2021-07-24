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Жительница Ленобласти больше не боится подорваться на участке — военные забрали у неё снаряд времён ВОВ

Жительница Ленинградской области Ольга, которая больше недели бережно укрывала найденный снаряд времён ВОВ от солнца, наконец вздохнула с облегчением. Женщина рассказала «Фонтанке», что днём 24 июля к ней на участок без предупреждения приехали военные и избавили её от эха войны.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга
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Боеприпас нашли 16 июля на 6-м километре Гостилицкого шоссе. Во время ежегодной чистки пожарного водоема его захватил ковш экскаватора. На следующий день горожанка обратилась в МЧС, полицию и районную администрацию, но оперативной помощи не получила из-за дефицита сапёров. Все эти дни Ольга накрывала снаряд мокрой простынёй, чтобы солнце не спровоцировало химическую реакцию.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга

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Комментарии (2)

Лёньчик
Только у нас так могут, снаряд тряпками накрывать))
AlBerkut
Испугалась, что завтра вручит, кому надо, прямо на параде ВМФ?
Ну тому, кто на трибуне его принимает 😉😎
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