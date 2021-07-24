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Овца на зебре замечена в Янино. Судя по позе, путешествовать ей не хотелось

Небольшую зарисовку из жизни посёлка Янино под Петербургом показали пользователи соцсетей 24 июля. Животное по пешеходному переходу тащил мужчина. Парнокопытное упиралось, словно предчувствуя нехороший финал.

Комментаторы возмутились, увидев в происходящем жестокое обращение с животными.

Мусульманский праздник Курбан-байрам в этот раз наделал в Петербурге немало шума. В Большой Каменке до сих пор частично не убраны трупы баранов и овец, которые продавцы мяса побросали в кустах, сараях и под ЗСД после визита полиции.

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Комментарии (4)

265036642
Продавцы мяса.
Торговцы мясом.

Памятка журналистам фонтанки.
Alex000
Овца на зебре - это что-то из ДТП с пешеходами.
Мillemelle
свинину не едят, а свиньи
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