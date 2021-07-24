Небольшую зарисовку из жизни посёлка Янино под Петербургом показали пользователи соцсетей 24 июля. Животное по пешеходному переходу тащил мужчина. Парнокопытное упиралось, словно предчувствуя нехороший финал.
Комментаторы возмутились, увидев в происходящем жестокое обращение с животными.
Мусульманский праздник Курбан-байрам в этот раз наделал в Петербурге немало шума. В Большой Каменке до сих пор частично не убраны трупы баранов и овец, которые продавцы мяса побросали в кустах, сараях и под ЗСД после визита полиции.