«Это история не про выращивание, а про «заземление». Как общественный огород поможет озеленить Петербург

Фото: предоставлено Ксенией Сидориной Поделиться Поделиться







В день рождения Владимира Маяковского в Петербурге запустили общественный огород. Грядки соседствуют с дачей в Левашово, где поэт провёл три недели. Автор проекта Ксения Сидорина рассказала «Фонтанке», почему общественная грядка ей милее родительской на даче, как новая площадка поможет озеленению города и сколько нужно согласований, чтобы высадить одно дерево.

— Ксения, расскажите, что вас подтолкнуло создать общественный огород?

— Мне хотелось свой огород, я сделала — свой. Тут все очень просто, это максимально эгоистическое побуждение. Мои родители живут за городом в доме. Но по каким-то причинам я туда не езжу работать, а вот грядочку хотелось. Возможно, потому что, если поехать к родителям, это обязаловка, а если просто устроить себе грядку — это не так обязательно.



— Что собой сейчас представляет общественный огород?

— У нас десять грядок метр на метр, они уже все забронированы за резидентами этого года, в следующем году, я надеюсь, мы расширимся. Пять из 10 грядок забронированы «Историей одного проекта» (активисты кормят попавших в сложные ситуации людей), две грядки отдали «Открытому городу» (совместный проект ВООПИиК и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников). Ещё три грядки заняли люди, в которых я уверена. Этот год тестовый, потому что наверняка я что-нибудь где-нибудь не учла. Поэтому я выбрала троих людей, которые хотели, и они точно могут мне дать нормальную обратную связь, чтобы в следующем году улучшить проект.

Например, колонка расположена в ста метрах от участка, но мы навострились таскать воду в гигантских бочках. То есть резидентам грядок не нужно будет ходить за водой. Им нужно будет из бочки просто набирать воду себе в лейку.

— Что удалось посадить?

— Салаты, лучок. То, что успеет взойти максимум до середины октября. Сезон у нас короткий, мы поздно начали.



— Как к вам можно будет попасть?

— Если все будет хорошо, у нас появится лендинг с какой-нибудь анкеткой несложной, потому что я не хочу устраивать конкурс. Условно, человек скажет, что он готов раз в неделю ездить на огород. Потому что что-то посадить — это полбеды, а ухаживать — это гораздо сложнее.

— Каким вы видите будущее проекта?

— Я знаю, многие задают себе вопрос: а нравится ли мне сажать растения? В Петербурге большая проблема с озеленением, и мне хочется, чтобы этот огород вырос ещё в питомник растений, чтобы можно было прийти, взять растение и отвезти его в город.

Участок долгое время был заросшим, и поскольку там сами по себе растут дубы и клёны, очень много молодой поросли. Очевидно, что в таком количестве дубы на квадратный метр не нужны, поэтому я буду их аккуратненько выкапывать и раздавать окружающим.

— Чтобы в городе посадить дерево, нужные же согласования?

— Да, нужно миллион согласований, я бы даже сказала — миллиард. Но я заручилась поддержкой ребят, которые в этом разбираются, и сама в августе буду слушать их рассказ на эту тему, потому что понимаю, что это очень сложно.



Я знаю, что активисты Центрального района согласовывали пять деревьев около года. Хочется верить, что мне удастся выработать систему плюс-минус общую для всех по согласованию посадок. Потому что сейчас это все строится на каких-то личных связях.

Я бы хотела привозить в Левашово все, что не нужно моим родителям на участке. Например, хосты — это роскошные многолетние растения. У них у последних осенью пропадает листва, они первые появляются из земли весной. Мне важно, чтобы люди забирали эти растения к себе во дворы, а не на дачу. Пока я, правда, не понимаю, как это буду отслеживать.

— В городе есть ещё огород на Карповке.

— Мне кажется, не нужно замыкаться на одном огороде. Лучше делать больше. Для меня огород — это штука пятиминутного доступа. Я понимаю про себя, что я не поеду на Карповку, я живу на «Приморской». В Левашово я бы тоже не поехала, но там гектар земли, и я понимаю, что в будущем там можно сделать что-то масштабное.

Мне бы хотелось, чтобы там появилось общедоступное пространство, потому что в Левашово очень много домов престарелых, и, как мне кажется, людям там скучно. Мой будущий огород, питомник и лекторий — место, куда можно безопасно сходить и немного разнообразить свою жизнь.



— На зиму вы закроетесь?

— Грядки портативные, их можно переносить, только нужно убрать грунт. Я очень хочу успеть сделать большую компостную яму, если это получится, то земля пойдёт туда вместе с торфом, перегноем и опилками. В следующем году мы немного по-другому расположим грядки, если получится сделать их больше.

— А не проще все это вырастить на балконе?

— Это история не про выращивание, а общение и «заземление». Огород у дома — это хорошо, даже грядочка моя у дома, но это не уводит меня от каких-то повседневных и бытовых проблем. То есть я схожу туда, покопаюсь в земле и все. А в Левашово поехать — это все-таки целое приключение, 20 минут от Финляндского вокзала на электричке, а электричка всегда настраивает на правильный лад.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

