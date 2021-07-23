РФПИ заявил, что речи о пересмотре или разрыве контракта с Аргентиной на поставку вакцины не идет

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу в рамках контракта на поставку в Аргентину вакцины «Спутник V», речи о пересмотре его условий или о разрыве не идет, при этом вакцинация россиян остается для фонда приоритетом, заявил 23 июля представитель РФПИ.
«РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины «Спутник V» продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет», — сказал он РИА Новости.
Накануне газета La Nacion сообщила, что власти Аргентины пригрозили разорвать контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) из-за задержек поставки второго компонента вакцины «Спутник V».
В документе говорится, что страна оказалась «в очень критической ситуации» из-за нехватки второго компонента вакцины. Аргентина ожидала поставки после разговора с участием министра здравоохранения и главы РФПИ.
Аргентина ожидает 18,7 миллиона доз вакцины, 5,5 миллиона первого компонента и 13,1 миллиона — второго. Тем, кто получил первый компонент в марте и апреле, пришлось ждать, а властям — увеличивать интервал.