РФПИ заявил, что речи о пересмотре или разрыве контракта с Аргентиной на поставку вакцины не идет

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу в рамках контракта на поставку в Аргентину вакцины «Спутник V», речи о пересмотре его условий или о разрыве не идет, при этом вакцинация россиян остается для фонда приоритетом, заявил 23 июля представитель РФПИ.

«РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины «Спутник V» продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет», — сказал он РИА Новости.