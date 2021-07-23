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La Nacion: Аргентина угрожает отказаться от «Спутника V» из-за задержек поставки

Власти Аргентины пригрозили разорвать контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) из-за задержек поставки второго компонента вакцины «Спутник V». Об этом 22 июля сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Никколини в адрес первого заместителям гендиректора РФПИ Анатолия Бравермана. Фрагменты послания приводит газета La Nacion.

В документе говорится, что страна оказалась «в очень критической ситуации» из-за нехватки второго компонента вакцины. Аргентина ожидала поставки после разговора с участием министра здравоохранения и главы РФПИ. «Но стало еще хуже», — цитирует издание письмо советника.

Аргентина ожидает 18,7 миллиона доз вакцины — 5,5 миллиона первого компонента и 13,1 миллиона — второго. Тем, кто получил первый компонент в марте и апреле, пришлось ждать, а властям — увеличивать интервал.

«В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт [на поставку] находится под угрозой официального разрыва», — заявила советник президента.

Аргентина договорилась о закупке 22 миллиона доз вакцины «Спутник V». На данный момент 9,4 миллиона человек получили первую дозу вакцины, тогда как вторую — только 2,5 миллиона.

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Комментарии (7)

Guest1234
Если в Аргентину перестанем поставлять, так и не узнаем ничего про редкие побочки после второй дозы. У нас же их не исследуют, а оттуда подробные отчеты идут.
Oleg_I
Международный позор продолжается. Бразилия отказалась. Словакия вернула со словами "не пригодилось". Гватемала потребовала вернуть деньги за сорванные поставки. Теперь Аргентина.
old_rat
Кстати, сегодня в Леруа Мерлен на Выборгском шоссе в начале шестого вечера кабинет вакцинации работал, а желающих уколоться было всего 2. Там только спутник, если что. В прошлые пару недель были адские очереди там.
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