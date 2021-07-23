Олимпийский огонь, который зажгла во время церемонии японская теннисистка Наоми Осака, погас. Как написал журналист сайта Sport24 Константин Лесик в своем твиттере, это произошло примерно через час после окончания церемонии.

Как оказалось, это было запланировано. По словам организаторов, теперь огонь перенесут на набережную в районе Ариакэ, где расположено большинство объектов Игр. На арену огонь вернут лишь перед закрытием Олимпиады.



Подробнее о том, как проходила церемония открытия, читайте в нашей онлайн-трансляции.