Пожар в Суоярвском районе Карелии находится в стадии локализации. Его площадь, по данным на утро 23 июля, составила 1 150 гектаров . Об этом «Фонтанке» сообщила начальник Суоярвского Центрального лесничества Наталья Калинина.

«Южная, восточная, северная кромки пожара стоят. Вчера там производились отжиги, пока позволяла погода. Потом начался дождь», — отметила она.

В тушении пожара задействованы 65 человек из различных ведомств, волонтеры и 3 экскаватора.