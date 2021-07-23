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Распространение пожара в Карелии удалось приостановить. Показываем, как выглядит лес после огня

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Пожар в Суоярвском районе Карелии находится в стадии локализации. Его площадь, по данным на утро 23 июля, составила 1 150 гектаров. Об этом «Фонтанке» сообщила начальник Суоярвского Центрального лесничества Наталья Калинина.

«Южная, восточная, северная кромки пожара стоят. Вчера там производились отжиги, пока позволяла погода. Потом начался дождь», — отметила она.

В тушении пожара задействованы 65 человек из различных ведомств, волонтеры и 3 экскаватора.

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По информации вице-премьера правительства Карелии, министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, все крупные пожары, действующие уже больше недели, в Пряжинском, Суоярвском, Сегежском районах полностью «окольцованы». Общая площадь пожаров в Карелии превысила 9 тысяч гектаров.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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