Пожар в Суоярвском районе Карелии находится в стадии локализации. Его площадь, по данным на утро 23 июля, составила
«Южная, восточная, северная кромки пожара стоят. Вчера там производились отжиги, пока позволяла погода. Потом начался дождь», — отметила она.
В тушении пожара задействованы 65 человек из различных ведомств, волонтеры и 3 экскаватора.
По информации вице-премьера правительства Карелии, министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, все крупные пожары, действующие уже больше недели, в Пряжинском, Суоярвском, Сегежском районах полностью «окольцованы». Общая площадь пожаров в Карелии превысила 9 тысяч гектаров.