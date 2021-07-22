Уже почти 9 тысяч гектаров. Площадь лесных пожаров в Карелии увеличилась

Общая площадь лесных пожаров, действующих в настоящий момент в Карелии, достигла 8 931,1 га. Об этом со ссылкой на минприроды республики 22 июля сообщает ТАСС.



В связи с пожароопасной обстановкой в Карелии введён режим ЧС. На вечер вчерашнего дня на территории республики действовали 38 лесных пожаров на площади 7 200 га (площадь активного горения — 54,1 га), из них 15 пожаров на площади 1 001 га были локализованы.

