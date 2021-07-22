Уже почти 9 тысяч гектаров. Площадь лесных пожаров в Карелии увеличилась

Общая площадь лесных пожаров, действующих в настоящий момент в Карелии, достигла 8 931,1 га. Об этом со ссылкой на минприроды республики 22 июля сообщает ТАСС.
В связи с пожароопасной обстановкой в Карелии введён режим ЧС. На вечер вчерашнего дня на территории республики действовали 38 лесных пожаров на площади
«На текущий момент в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади
К тушению пожаров привлечены около 1 тыс. человек, в том числе силы МЧС, Минобороны РФ, авиалесоохраны, пожарные-десантники из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцы. Для борьбы с огнём привлекаются вертолёты, пожарные поезда, проводится авиапатрулирование — общий налёт составил 890 часов.
Наиболее сложная обстановка продолжает сохраняться в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском и Муезерском районах. Везде ведутся работы по созданию минерализованных полос, производится отжиг. Угрозы для населённых пунктов на данный момент нет.
Ранее «Фонтанка» показывала, как лесные пожары в Карелии тушит военная авиация Западного военного округа.