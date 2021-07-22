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Уже почти 9 тысяч гектаров. Площадь лесных пожаров в Карелии увеличилась

Площадь лесных пожаров в Карелии составляет 8,9 тыс. га

Общая площадь лесных пожаров, действующих в настоящий момент в Карелии, достигла 8 931,1 га. Об этом со ссылкой на минприроды республики 22 июля сообщает ТАСС.

В связи с пожароопасной обстановкой в Карелии введён режим ЧС. На вечер вчерашнего дня на территории республики действовали 38 лесных пожаров на площади 7 200 га (площадь активного горения — 54,1 га), из них 15 пожаров на площади 1 001 га были локализованы.

«На текущий момент в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади 8 931,1 га в Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах. 12 пожаров на площади 414,1 га локализованы», — отмечается в сообщении ведомства.

К тушению пожаров привлечены около 1 тыс. человек, в том числе силы МЧС, Минобороны РФ, авиалесоохраны, пожарные-десантники из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцы. Для борьбы с огнём привлекаются вертолёты, пожарные поезда, проводится авиапатрулирование — общий налёт составил 890 часов.

Наиболее сложная обстановка продолжает сохраняться в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском и Муезерском районах. Везде ведутся работы по созданию минерализованных полос, производится отжиг. Угрозы для населённых пунктов на данный момент нет.

Ранее «Фонтанка» показывала, как лесные пожары в Карелии тушит военная авиация Западного военного округа.

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Комментарии (2)

Клинворд
В то время как горели леса в Якутии, 8 июля - министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.
264940801
За это все нужно выставить счёт владельцам этих лесных угодий. Компания ИЛИМП в 90 подмяла всю лесопилку. С них и нужно спрашивать./ Медведев прибегал к нам открывать о/сч. для Импал, его супруга по данным из интернета до сих пор владеет из акциями/.
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