Как уточнили в ведомстве, открытое горение ликвидировано в 16:43 — почти через два с половиной часа после того, как поступила информация о возгорании. Расчёты с улицы Мира в Шушарах не уехали, там продолжают проливать конструкции.



По предварительным данным, горел склад компании «МК НХТС». Внутри ангара находились емкости с краской для покраски плёнки. В Роспотребнадзоре сообщают, что помещение предназначено для производства и хранения полиэтиленовой плёнки. Сотрудники управления уже побывали на месте происшествия и отобрали пробы воздуха. Их направили для проверки на содержание загрязняющих веществ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».