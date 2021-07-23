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В МЧС показали горевший ангар в Шушарах. Открытого огня там уже нет

Тушение ангара в Шушарах попало на видео

Пожарные потушили открытое пламя на производственном складе в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 23 июля сообщили в городском МЧС.

Как уточнили в ведомстве, открытое горение ликвидировано в 16:43 — почти через два с половиной часа после того, как поступила информация о возгорании. Расчёты с улицы Мира в Шушарах не уехали, там продолжают проливать конструкции.

По предварительным данным, горел склад компании «МК НХТС». Внутри ангара находились емкости с краской для покраски плёнки. В Роспотребнадзоре сообщают, что помещение предназначено для производства и хранения полиэтиленовой плёнки. Сотрудники управления уже побывали на месте происшествия и отобрали пробы воздуха. Их направили для проверки на содержание загрязняющих веществ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

ГУ МЧС по Петербургу

Сообщение о пожаре в промзоне в Шушарах поступило в начале третьего часа дня. Огонь полностью охватил кровлю металлического ангара, произошло частичное обрушение. Ранг пожара, площадь которого достигла 1400 кв. м, поднимали до третьего из пяти существующих номеров сложности.

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