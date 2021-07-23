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В Шушары направлен пожарный поезд. У горящего склада с краской рушится кровля

При пожаре в Шушарах произошло частичное обрушение кровли ангара

Тушить крупный пожар, который 23 июля разгорелся в промзоне Пушкинского района Петербурга, вызвали специальный поезд. Он мчит со станции Сортировочная.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 16:19 ранг пожара в Шушарах понизили до номера 1-БИС (это первый из пяти повышенных номеров сложности). На улице Мира, 11, продолжают работать 53 человека, также принято решение усилить расчёты пожарным поездом.

По предварительным данным, горит склад «МК НХТС». На сайте компании указано, что предприятие занимается производством и поставкой деталей трубопроводов, располагает собственной лабораторией по определению химического состава металлов. По данным «Фонтанки», в ангаре загорелась крыша, горят также вёдра с краской.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

На место выехала химлаборатория. В МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 1 400 кв. м. Кровля, которую огонь охватил полностью, частично обрушилась.

Пожар в Шушарах тушат с половины третьего часа дня. Пожарные начинали работать по третьему номеру сложности. Предварительно, в момент возгорания людей в ангаре не было. В МЧС сведений о пострадавших не поступало.

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