Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 16:19 ранг пожара в Шушарах понизили до номера 1-БИС (это первый из пяти повышенных номеров сложности). На улице Мира, 11, продолжают работать 53 человека, также принято решение усилить расчёты пожарным поездом.



По предварительным данным, горит склад «МК НХТС». На сайте компании указано, что предприятие занимается производством и поставкой деталей трубопроводов, располагает собственной лабораторией по определению химического состава металлов. По данным «Фонтанки», в ангаре загорелась крыша, горят также вёдра с краской.