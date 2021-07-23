На Финляндский вокзал снова можно будет попасть из метро «Площадь Ленина», не выходя на улицу. Пока — только по выходным

С 24 июля возобновляется возможность пройти в кассовый зал Финляндского вокзала со станции «Площадь Ленина» — без выхода на улицу. Такой режим будет действовать по выходным — с пятницы по воскресенье.



Как сообщает комтранс 23 июля, решение еженедельно организовывать переход по принципу «сухие ноги» принято на совместном совещании комитета и ОЖД «в связи с увеличением в выходные дни пассажиропотока на Финляндском направлении».



«В пиковые часы прохождение пассажирами метро повторной проверки на пунктах пропуска вокзала занимает много времени и образует скопление людей, — заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. — Наша задача — сделать пребывание пассажиров в зданиях вокзалов и в салонах общественного транспорта максимально комфортным, поэтому теперь в зависимости от плотности пассажиропотока из вестибюля метро «Площадь Ленина» попасть на вокзал можно, не выходя из здания». Перед выходом из станции метро на площадь Ленина (ул. Комсомола) будут выставлены дополнительные посты подразделения транспортной безопасности.

