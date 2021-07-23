Дополнительные электрички повезут пассажиров на отдых с Финляндского вокзала

Железнодорожники в выходные 24 и 25 июля ожидают увеличения пассажиропотока на пригородных направлениях Карельского перешейка. В связи с этим с Финляндского вокзала пустят дополнительные электрички, сообщает 23 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Дополнительная «Ласточка» сообщением Петербург — Выборг будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:53, а обратно — в 18:35. Кроме того, по пути в Петербург она сделает остановку на платформе Солнечное в 19:35. А поезд сообщением Советский — Петербург на участке от Зеленогорска до Шувалово будет идти со всеми остановками.
Из Петербурга будут ходить дополнительные электрички:
- до Белоострова (через Сестрорецк) — в 10:15, 14:35 и 18:34,
- до Васкелово — в 10:50 и 13:32,
- до Зеленогорска — в 12:37 (только 24 июля) и 13:12.
От Зеленогорска до Петербурга пустят дополнительные пригородные поезда в 18:01 и в 20:36. Последний — только в субботу, 24 июля.
От Белоострова до Петербурга добавят электрички:
- в 11:04 и 15:50 — через Парголово,
- в 19:48 — через Сестрорецк.
От Васкелово до Петербурга пойдут дополнительные поезда в 12:51 и 18:33.