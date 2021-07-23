Дополнительные электрички повезут пассажиров на отдых с Финляндского вокзала

Железнодорожники в выходные 24 и 25 июля ожидают увеличения пассажиропотока на пригородных направлениях Карельского перешейка. В связи с этим с Финляндского вокзала пустят дополнительные электрички, сообщает 23 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.



Дополнительная «Ласточка» сообщением Петербург — Выборг будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:53, а обратно — в 18:35. Кроме того, по пути в Петербург она сделает остановку на платформе Солнечное в 19:35. А поезд сообщением Советский — Петербург на участке от Зеленогорска до Шувалово будет идти со всеми остановками.