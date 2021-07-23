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Дополнительные электрички повезут пассажиров на отдых с Финляндского вокзала

Железнодорожники в выходные 24 и 25 июля ожидают увеличения пассажиропотока на пригородных направлениях Карельского перешейка. В связи с этим с Финляндского вокзала пустят дополнительные электрички, сообщает 23 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Дополнительная «Ласточка» сообщением Петербург — Выборг будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:53, а обратно — в 18:35. Кроме того, по пути в Петербург она сделает остановку на платформе Солнечное в 19:35. А поезд сообщением Советский — Петербург на участке от Зеленогорска до Шувалово будет идти со всеми остановками.

Из Петербурга будут ходить дополнительные электрички:

  • до Белоострова (через Сестрорецк) — в 10:15, 14:35 и 18:34,
  • до Васкелово — в 10:50 и 13:32,
  • до Зеленогорска — в 12:37 (только 24 июля) и 13:12.

От Зеленогорска до Петербурга пустят дополнительные пригородные поезда в 18:01 и в 20:36. Последний — только в субботу, 24 июля.

От Белоострова до Петербурга добавят электрички:

  • в 11:04 и 15:50 — через Парголово,
  • в 19:48 — через Сестрорецк.

От Васкелово до Петербурга пойдут дополнительные поезда в 12:51 и 18:33.

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Комментарии (7)

Brightness
да и кому нужна электричка до Васкелово в 10 утра??????
MyAdmiral Kruzenshtern
Ага. До Приозерска ничего не добавили. 5 поездов в сутки.
264527831
Поезда на встречу с ковидом, пользуйтесь граждане.
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