Император Японии объявил Олимпиаду в Токио открытой, а президент МОК назвал её «светом в конце темного тоннеля»

32-е летние Олимпийские игры официально открыты. Об этом во время торжественной церемонии на Национальном стадионе в Токио 23 июля объявил император Японии Нарухито.



«Я с большим благоговением и честью объявляю Игры открытыми», — сказал император.



Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал эти Игры «светом в конце темного тоннеля».



«Наконец, этот момент настал — спортсмены национальных олимпийских комитетов со всего мира и олимпийская команда беженцев собрались вместе, чтобы провести поистине беспрецедентные Олимпийские игры. Они будут отличаться от всех предыдущих из-за глобальной пандемии. Но олимпийский огонь делает этот свет в конце тоннеля ярче», — подчеркнул Бах.

