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Император Японии объявил Олимпиаду в Токио открытой, а президент МОК назвал её «светом в конце темного тоннеля»

32-е летние Олимпийские игры официально открыты. Об этом во время торжественной церемонии на Национальном стадионе в Токио 23 июля объявил император Японии Нарухито.

«Я с большим благоговением и честью объявляю Игры открытыми», — сказал император.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал эти Игры «светом в конце темного тоннеля».

«Наконец, этот момент настал — спортсмены национальных олимпийских комитетов со всего мира и олимпийская команда беженцев собрались вместе, чтобы провести поистине беспрецедентные Олимпийские игры. Они будут отличаться от всех предыдущих из-за глобальной пандемии. Но олимпийский огонь делает этот свет в конце тоннеля ярче», — подчеркнул Бах.

Отечественная сборная выступит на Олимпиаде без российского флага и гимна. Их заменят флаг ОКР и фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Следить за церемонией открытия вы можете в нашей онлайн-трансляции. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Комментарии (2)

Alex000
...назвал эти Игры «светом в конце темного тоннеля».

Не все оптимисты в курсе, что за этим светом может последовать падение в канализацию.
Brevnault
... и по традиции самураев сделал харакири. Старт играм дан!
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