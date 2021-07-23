Император Японии объявил Олимпиаду в Токио открытой, а президент МОК назвал её «светом в конце темного тоннеля»

32-е летние Олимпийские игры официально открыты. Об этом во время торжественной церемонии на Национальном стадионе в Токио 23 июля объявил император Японии Нарухито.
«Я с большим благоговением и честью объявляю Игры открытыми», — сказал император.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал эти Игры «светом в конце темного тоннеля».
«Наконец, этот момент настал — спортсмены национальных олимпийских комитетов со всего мира и олимпийская команда беженцев собрались вместе, чтобы провести поистине беспрецедентные Олимпийские игры. Они будут отличаться от всех предыдущих из-за глобальной пандемии. Но олимпийский огонь делает этот свет в конце тоннеля ярче», — подчеркнул Бах.
Отечественная сборная выступит на Олимпиаде без российского флага и гимна. Их заменят флаг ОКР и фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
Следить за церемонией открытия вы можете в нашей онлайн-трансляции. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.