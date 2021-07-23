Смольный готов начать диалог с бизнесом о перезапуске детских развлечений в ТЦ, аттракционов и аквапарков

Правительство Петербурга готово обсуждать с бизнесом условия открытия детских развлекательных центров в ТЦ, аттракционов и аквапарков. Об этом 23 июля заявил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов в ходе делового завтрака «Ресторанный бизнес в торговых центрах», организованного объединением «Рестоград».

«Мы можем начинать диалог по технике открытия, какие можно меры дополнительные применить», — сказал он. Но финальное решение будет зависеть от Роспотребнадзора, уточнил Александр Ситов.

