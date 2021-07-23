Как сообщила женщина в своем Instagram 23 июля, она не планирует вместе с семьей возвращаться в Рощино, где ее сына Петю якобы избила жена арбитра Безбородова.



«Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернёмся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным, и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», — гласит запись в социальной сети.