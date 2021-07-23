Бывшая жена Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова рассказала, что везет ребенка из больницы домой. Мальчика перевели на амбулаторное лечение.
Как сообщила женщина в своем Instagram 23 июля, она не планирует вместе с семьей возвращаться в Рощино, где ее сына Петю якобы избила жена арбитра Безбородова.
«Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернёмся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным, и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», — гласит запись в социальной сети.
В ближайшее время, добавила экс-жена Пьехи, она намерена вместе с сыном «восстанавливаться и набираться сил».
Ранее «Фонтанка» писала, что в Рощино сын Горчаковой и Стаса Пьехи карандашом проткнул бассейн на участке футбольного судьи Владислава Безбородова. Поступку предшествовала ссора мальчика со средним из трех детей арбитра. За шалостью последовал гнев жены Безбородова: она взяла мальчика за руку и швырнула на землю. Тогда за внука решила заступиться бабушка, но и ей досталось по шее. После инцидента Горчакова обратилась в полицию, СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.