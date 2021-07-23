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Экс-супруга Стаса Пьехи рассказала, что везет сына, пострадавшего от рук жены судьи Безбородова, из больницы домой

Бывшая жена Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова рассказала, что везет ребенка из больницы домой. Мальчика перевели на амбулаторное лечение.

Фото: фрагмент скриншота / instagram.com/knyaginya
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Как сообщила женщина в своем Instagram 23 июля, она не планирует вместе с семьей возвращаться в Рощино, где ее сына Петю якобы избила жена арбитра Безбородова.

«Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернёмся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным, и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», — гласит запись в социальной сети.

В ближайшее время, добавила экс-жена Пьехи, она намерена вместе с сыном «восстанавливаться и набираться сил».

Ранее «Фонтанка» писала, что в Рощино сын Горчаковой и Стаса Пьехи карандашом проткнул бассейн на участке футбольного судьи Владислава Безбородова. Поступку предшествовала ссора мальчика со средним из трех детей арбитра. За шалостью последовал гнев жены Безбородова: она взяла мальчика за руку и швырнула на землю. Тогда за внука решила заступиться бабушка, но и ей досталось по шее. После инцидента Горчакова обратилась в полицию, СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Фото: фрагмент скриншота / instagram.com/knyaginya

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Комментарии (10)

Владислав М
Разборки горе-мамок.
266081655
Стасик- бездарь спёр у бабки фамилию за отсутствием личных талантов....
f0ntan
Как паразитируют на известной фамилии
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