Звездный скандал в Рощино: бывшая жена Стаса Пьехи заявила в полицию на супругу судьи Безбородова

«Кто следит за моим инстаграмом, знает, что мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем — ведём себя как нормальные люди, в общем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд — ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись, блин», — так начала свой рассказ Наталья Пьеха.

О конфликте рассказал «Стархит», после чего Пьеха 20 июля поведала свою версию событий в Instagram. Сам инцидент, по данным «Фонтанки», произошёл 18 июля в коттеджном посёлке в Рощино. Наталья Пьеха написала заявление в полицию на госпожу Безбородову, которую обвинила в нанесении травм её сыну. В инстаграм-посте к пострадавшим добавилась ещё и бабушка. Женщина рассказала, что ребёнка и маму избили посреди бела дня.

По её словам, несколько дней назад в соседний коттедж заселилась семья Безбородовых, а точнее супруга известного футбольного судьи с тремя детьми. Со средним ребёнком соседей подружился сын Пьехи.



«Но он оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Сын обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается. Считай, ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен», — написала Наталья, совершенно не оправдывая сына.



Со слов Пьехи, соседка пришла к ним на участок, схватила сына и толкнула его, после чего мальчик ударился о землю.



«На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — утверждает Наталья.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на запрос «Фонтанки» пообещали ответить лишь утром в среду. Адвокат Пьехи Сергей Жорин сообщил, что материал проверки передан из полиции в Следственный комитет.

