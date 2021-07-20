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Звездный скандал в Рощино: бывшая жена Стаса Пьехи заявила в полицию на супругу судьи Безбородова

Бывшая жена Стаса Пьехи обвинила супругу судьи Безбородова в избиении своего сына

В Ленинградской области повздорили две равно уважаемых семьи из-за детской шалости в виде проколотого бассейна. В одном углу ринга — бывшая жена Стаса Пьехи с ребёнком и мамой, в другом — супруга футбольного судьи Владислава Безбородова.

О конфликте рассказал «Стархит», после чего Пьеха 20 июля поведала свою версию событий в Instagram. Сам инцидент, по данным «Фонтанки», произошёл 18 июля в коттеджном посёлке в Рощино. Наталья Пьеха написала заявление в полицию на госпожу Безбородову, которую обвинила в нанесении травм её сыну. В инстаграм-посте к пострадавшим добавилась ещё и бабушка. Женщина рассказала, что ребёнка и маму избили посреди бела дня.

«Кто следит за моим инстаграмом, знает, что мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем — ведём себя как нормальные люди, в общем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд — ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись, блин», — так начала свой рассказ Наталья Пьеха.

По её словам, несколько дней назад в соседний коттедж заселилась семья Безбородовых, а точнее супруга известного футбольного судьи с тремя детьми. Со средним ребёнком соседей подружился сын Пьехи.

«Но он оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Сын обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается. Считай, ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен», — написала Наталья, совершенно не оправдывая сына.

Со слов Пьехи, соседка пришла к ним на участок, схватила сына и толкнула его, после чего мальчик ударился о землю.

«На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — утверждает Наталья.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на запрос «Фонтанки» пообещали ответить лишь утром в среду. Адвокат Пьехи Сергей Жорин сообщил, что материал проверки передан из полиции в Следственный комитет.

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Комментарии (8)

Иванов Ив Ив
"Дамы, господа,- других не вижу здесь, Блеск, изыск и общество прелестны!"
aaignat
"кто следит за моим инстаграммом", эта 5. А, если не следишь, то заставим через фонтань
Клаустрофобик
Путин построил в Ново-Огорево себе новый дворец ,новый ледовый дворец спорта(личный) и мост с больницей.Но а вы читатели Фонтанки читайте как вас на карандаше вертят.
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