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В Лодейном Поле задержан экс-замначальника угрозыска. Его подозревают в краже лома из грузовика с места смертельного ДТП

СК: Бывший руководитель полиции похитил лом из грузовика после ДТП с погибшей девочкой

В Лодейнопольском районе из грузовика, попавшего в аварию, пропал металл. В краже лома подозревают бывшего замначальника полиции района. О его задержании 22 июля сообщили в СУ СК Ленобласти.

В июле 2019 года в Лодейнопольском районе произошла авария, в которую попал и грузовик, гружённый 8,5 тонны чёрного металла. В том ДТП на трассе «Кола» около деревни Доможирово пострадали семеро, а в одной из машин скончалась девочка-подросток.

Следователи считают, что в силу своего служебного положения замначальника полиции о содержимом КАМАЗа знал и с целью наживы организовал хищение. Ущерб собственнику оценили в 93,5 тысячи рублей.

По данным 47news, речь идёт о 48-летнем майоре полиции Александре Евплове. Из правоохранительных органов его уволили в мае 2021 года.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Селовик на нарах - это хорошо.
265947515
Настоящий правоохранитель. Не растерялся, сразу порядок навел. Можно было ещё машины забрать в качестве вещдоков при расследовании аварии, авось что то и слямзить можно.
aaignat
хорошее сочетание с предыдущей новостью о менте-нытике
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