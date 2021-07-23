В Лодейном Поле задержан экс-замначальника угрозыска. Его подозревают в краже лома из грузовика с места смертельного ДТП

В Лодейнопольском районе из грузовика, попавшего в аварию, пропал металл. В краже лома подозревают бывшего замначальника полиции района. О его задержании 22 июля сообщили в СУ СК Ленобласти.



В июле 2019 года в Лодейнопольском районе произошла авария, в которую попал и грузовик, гружённый 8,5 тонны чёрного металла. В том ДТП на трассе «Кола» около деревни Доможирово пострадали семеро, а в одной из машин скончалась девочка-подросток.



Следователи считают, что в силу своего служебного положения замначальника полиции о содержимом КАМАЗа знал и с целью наживы организовал хищение. Ущерб собственнику оценили в 93,5 тысячи рублей.

