Смольный: Вакцинация 100% персонала позволит не закрывать фуд-корты во время четвертой волны

Ранее стало известно о том, что со следующей недели Смольный может разрешить фуд-кортам и островным павильонам в ТЦ возобновить работу, если они привьют 100 % сотрудников, хотя бы первым компонентом.

Те отрасли, которые также выполнят такой норматив по вакцинации, будут иметь преференции во время четвертной волны. «Такие мысли есть — делать ранжирование между теми, кто привился и не привился», — сказал Александр Ситов. Но ограничения будут зависеть еще и от масштабов самого подъема заболеваемости.

«Мы никого не хотим закрывать, но будет зависеть от того, что это будет за волна и как она будет выглядеть. Три волны были разными по динамике, нахождению на плато, точного совпадения нет. Первые две волны были похожи на испанку по распространению, но третья показала, что уже нет», — пояснил он.