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Смольный: Вакцинация 100% персонала позволит не закрывать фуд-корты во время четвертой волны

Вакцинация 100 % сотрудников может снизить риски закрытия фуд-кортов во время четвертой волны коронавируса, которая ожидается осенью.

Об этом 23 июля заявил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов в ходе делового завтрака «Ресторанный бизнес в торговых центрах», организованного объединением «Рестоград».

«Они фактически приравняются к обычным ресторанам с учетом выработанных требований», — сказал он.

Ранее стало известно о том, что со следующей недели Смольный может разрешить фуд-кортам и островным павильонам в ТЦ возобновить работу, если они привьют 100 % сотрудников, хотя бы первым компонентом.

Те отрасли, которые также выполнят такой норматив по вакцинации, будут иметь преференции во время четвертной волны. «Такие мысли есть — делать ранжирование между теми, кто привился и не привился», — сказал Александр Ситов. Но ограничения будут зависеть еще и от масштабов самого подъема заболеваемости.

«Мы никого не хотим закрывать, но будет зависеть от того, что это будет за волна и как она будет выглядеть. Три волны были разными по динамике, нахождению на плато, точного совпадения нет. Первые две волны были похожи на испанку по распространению, но третья показала, что уже нет», — пояснил он.

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Комментарии (26)

260569221
Четвёртой волны??
Шта??
Потом пятой, десятой, двадцать шестой
mik70
заместитель главы комитета по промышленной политике оперирует терминами Плато, испанка, Вакцинация. Я ничего не перепутал. Или не я. А как 100% если медотвод? А как "РАБОТАВМАКДОНАЛЬДС" - если до 18 лет пока не прививают?
юрец_огурец
А эти всё за вакцинацию топят. Четвёртая волн уже оказывается будет. Ну конечно будет, осенью традиционных всплеск ОРЗ и ОРВИ, которые приравнены к коронавирусу. Хороший повод продолжать топить за вакцинацию и зарабатывать деньги, огромные деньги)
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