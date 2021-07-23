В честь Дня ВМФ в центре Петербурга и на Петроградской стороне в ночь с 25 на 26 июля изменят режим подсветки на двух крупных объектах. В белый и синий — цвета Андреевского флага — окрасятся Дворцовый мост и Большой проспект П.С.



Как сообщает 23 июля пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», подсветка моста и проспекта будет разделена на три световых участка. В синем цвете предстанут инженерные конструкции центрального пролета Дворцового моста и чугунные фонари на центральном участке Большого проспекта П.С. от улицы Ленина до Введенской улицы. Боковые пролеты моста и остальные участки проспекта будут освещены в белом цвете.