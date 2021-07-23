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Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ

Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
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В честь Дня ВМФ в центре Петербурга и на Петроградской стороне в ночь с 25 на 26 июля изменят режим подсветки на двух крупных объектах. В белый и синий — цвета Андреевского флага — окрасятся Дворцовый мост и Большой проспект П.С.

Как сообщает 23 июля пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», подсветка моста и проспекта будет разделена на три световых участка. В синем цвете предстанут инженерные конструкции центрального пролета Дворцового моста и чугунные фонари на центральном участке Большого проспекта П.С. от улицы Ленина до Введенской улицы. Боковые пролеты моста и остальные участки проспекта будут освещены в белом цвете.

Режим подсветки изменят в 22:25 25 июля. Специалисты «Ленсвета» сделают это дистанционно.

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Для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте П.С. состоит из 113 светящихся элементов. С 2017 года в морской цветовой палитре в Петербурге оформлены 28 чугунных фонарей на Малой Морской улице.

Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

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Комментарии (1)

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