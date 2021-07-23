На неделе с 26 июля ГУП «ТЭК СПб» планирует гидравлические испытания в шести районах Петербурга. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе предприятия.
Начнутся испытания с Невского района, 27 июля работать будут в Калининском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах. 28 июля доберутся до Московского, а 30 июля еще раз проверят Фрунзенский район.
В ГУП «ТЭК» пообещали, что накануне проведения испытаний будут публиковать подробный анонс с адресами и графики отключения горячей воды. На предприятии также попросили петербуржцев соблюдать максимальную осторожность — при проверках возможно возникновение дефектов.
Напомним, на этой неделе свои сети проверяет «Теплосеть» — и Купчино сегодня уже почти превратилось в «долину гейзеров».