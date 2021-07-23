На неделе с 26 июля ГУП «ТЭК СПб» планирует гидравлические испытания в шести районах Петербурга. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе предприятия.



Начнутся испытания с Невского района, 27 июля работать будут в Калининском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах. 28 июля доберутся до Московского, а 30 июля еще раз проверят Фрунзенский район.