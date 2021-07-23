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«Фонтанка» предупреждает, где в Петербурге могут забить гейзеры на следующей неделе

ГУП «ТЭК» рассказало, где на следующей неделе в Петербурге будут испытывать трубы

На неделе с 26 июля ГУП «ТЭК СПб» планирует гидравлические испытания в шести районах Петербурга. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

Начнутся испытания с Невского района, 27 июля работать будут в Калининском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах. 28 июля доберутся до Московского, а 30 июля еще раз проверят Фрунзенский район.

Фото: ГУП «ТЭК СПб» / gptek.spb.ru
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В ГУП «ТЭК» пообещали, что накануне проведения испытаний будут публиковать подробный анонс с адресами и графики отключения горячей воды. На предприятии также попросили петербуржцев соблюдать максимальную осторожность — при проверках возможно возникновение дефектов.

Напомним, на этой неделе свои сети проверяет «Теплосеть» — и Купчино сегодня уже почти превратилось в «долину гейзеров».

Фото: ГУП «ТЭК СПб» / gptek.spb.ru

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