В Петербурге больше 15 тысяч мигрантов хотят привиться «Спутником Лайт»

Петербургское агентство медицинского туризма знает о 15 тысячах иностранных граждан, которые учатся и работают в городе на Неве и хотели бы вакцинироваться «Спутником Лайт».



«За 4 рабочих дня запросы на вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тысяч человек. По многочисленным просьбам крупных работодателей и высших учебных заведений сбор заявок продлен до 30 июля 2021 года включительно», — сообщили 23 июля в Смольном