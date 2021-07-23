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В Петербурге больше 15 тысяч мигрантов хотят привиться «Спутником Лайт»

Петербургское агентство медицинского туризма знает о 15 тысячах иностранных граждан, которые учатся и работают в городе на Неве и хотели бы вакцинироваться «Спутником Лайт».

«За 4 рабочих дня запросы на вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тысяч человек. По многочисленным просьбам крупных работодателей и высших учебных заведений сбор заявок продлен до 30 июля 2021 года включительно», — сообщили 23 июля в Смольном

«Эти цифры подтверждают, что работодатели заинтересованы в вакцинации. Заинтересован в этом и город. Борьба с коронавирусом — наша общая ответственность. Мы должны как можно быстрее достичь необходимого уровня иммунизации населения», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Поставка в Петербург вакцины «Спутник Лайт» подтверждена Министерством здравоохранения РФ.

Как писала «Фонтанка», Смольный заказал у НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи 200 тысяч доз «Спутника Лайт» для трудовых мигрантов. Как будет организована вакцинация мигрантов — читайте в нашем разборе.

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