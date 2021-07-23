Пять тысяч за пластиковый стаканчик. Суд в Петербурге оштрафовал иностранных фанатов за беспорядки на «Газпром Арене»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности троих иностранных граждан за совершение правонарушений во время проведения в городе матчей Евро-2020.
Как сообщили 23 июля в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, гражданин Польши Адриан Гайевский, в частности, наказан за то, что ровно месяц назад, во время матча Швеция — Польша, с 14-го ряда «Газпром Арены» бросил в направлении других зрителей пластиковый стаканчик. Этот проступок будет стоить ему 3 тысячи рублей. «I agree (Я согласен)», — написал в объяснениях Гайевский.
В свою очередь, гражданин Финляндии Элиас Тапио Валттери Ниссинен заплатит уже 5 тысяч рублей за непристойные жесты в адрес болельщиков команды Бельгии на матче этих команд 21 июня. Кроме того, Ниссинену запретили посещать официальные спортивные соревнования в течение года.
Накануне Петроградский райсуд также привлёк к административной ответственности ещё одного финского болельщика Сампса Пиетари Сиронена. Он тоже метнул в сторону футбольного поля стакан. Правда, тот был наполнен пивом. Возможно, этот факт стал отягчающим обстоятельством, и ему придётся раскошелиться не на 3, а на 5 тысяч. Спортивные же матчи для Сиронена будут закрыты на два года.