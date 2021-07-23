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Пять тысяч за пластиковый стаканчик. Суд в Петербурге оштрафовал иностранных фанатов за беспорядки на «Газпром Арене»

Петербургский суд привлёк к административной ответственности троих иностранцев за беспорядки во время Евро-2020

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности троих иностранных граждан за совершение правонарушений во время проведения в городе матчей Евро-2020.

Как сообщили 23 июля в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, гражданин Польши Адриан Гайевский, в частности, наказан за то, что ровно месяц назад, во время матча Швеция — Польша, с 14-го ряда «Газпром Арены» бросил в направлении других зрителей пластиковый стаканчик. Этот проступок будет стоить ему 3 тысячи рублей. «I agree (Я согласен)», — написал в объяснениях Гайевский.

В свою очередь, гражданин Финляндии Элиас Тапио Валттери Ниссинен заплатит уже 5 тысяч рублей за непристойные жесты в адрес болельщиков команды Бельгии на матче этих команд 21 июня. Кроме того, Ниссинену запретили посещать официальные спортивные соревнования в течение года.

Накануне Петроградский райсуд также привлёк к административной ответственности ещё одного финского болельщика Сампса Пиетари Сиронена. Он тоже метнул в сторону футбольного поля стакан. Правда, тот был наполнен пивом. Возможно, этот факт стал отягчающим обстоятельством, и ему придётся раскошелиться не на 3, а на 5 тысяч. Спортивные же матчи для Сиронена будут закрыты на два года.

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Комментарии (4)

Хейм
Пластиковый стаканчик в РФ приравнен к оружию массового поражения.
MyAdmiral Kruzenshtern
60 евро штрафа для финна и пшека - это меньше, чем за неправильную парковку ;)
266174151
С учетом тенденций - пусть скажут спасибо, что не пять лет.
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