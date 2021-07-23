«Не срыв, а задержка». В Кремле прокомментировали отправку вакцин от COVID-19 на экспорт

Пресс-секретарь президента РФ считает некорректным говорить о срыве поставок российских препаратов от COVID-19 в другие страны.



«Ситуация с поставками «Спутника V» на экспорт — не срыв, а задержка», — цитирует 23 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



По его словам, для России главным приоритетом остается обеспечение препаратами от коронавируса внутреннего спроса. Песков подчеркнул, что темпы вакцинации в РФ активизировались, а сознательность россиян растет.



Накануне аргентинские СМИ сообщили о намерении властей латиноамериканской страны отказаться от «Спутника V» из-за задержек в поставках.

