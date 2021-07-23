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«Не срыв, а задержка». В Кремле прокомментировали отправку вакцин от COVID-19 на экспорт

В Кремле дали оценку задержкам при экспорте российских вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ считает некорректным говорить о срыве поставок российских препаратов от COVID-19 в другие страны.

«Ситуация с поставками «Спутника V» на экспорт — не срыв, а задержка», — цитирует 23 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, для России главным приоритетом остается обеспечение препаратами от коронавируса внутреннего спроса. Песков подчеркнул, что темпы вакцинации в РФ активизировались, а сознательность россиян растет.

Накануне аргентинские СМИ сообщили о намерении властей латиноамериканской страны отказаться от «Спутника V» из-за задержек в поставках.

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