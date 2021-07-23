Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций увидела «политический характер» в блокировке Instagram писателя Захара Прилепина.
«Подобные действия администрации социальной сети [блокировка аккаунта Прилепина] носят политический характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится 23 июля в заявлении надзорного ведомства.
В Роскомнадзоре особо отметили, что Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», поэтому блокировка Instagram может быть расценена как вмешательство в выборы в Госдуму РФ.
Федеральная служба требует «в максимально короткий срок» восстановить доступ к аккаунту писателя. Также российская сторона хочет получить объяснения о действиях социальной сети.
Прилепин в своем Facebook написал, что он «очень рад поддержке» Роскомнадзора. При этом он отметил, что «никого об этом не просил».
Instagram писателя был заблокирован 22 июля. Он предположил, что это связано с публикациями фотографий ополченцев ДНР и ЛНР.
Блокировкой Instagram Прилепина займется Роскомнадзор. Доступ к аккаунту писателя требуют восстановить «в максимально короткий срок»
Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к Instagram-аккаунту Захара Прилепина
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций увидела «политический характер» в блокировке Instagram писателя Захара Прилепина.