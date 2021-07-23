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Блокировкой Instagram Прилепина займется Роскомнадзор. Доступ к аккаунту писателя требуют восстановить «в максимально короткий срок»

Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к Instagram-аккаунту Захара Прилепина

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций увидела «политический характер» в блокировке Instagram писателя Захара Прилепина.

«Подобные действия администрации социальной сети [блокировка аккаунта Прилепина] носят политический характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится 23 июля в заявлении надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре особо отметили, что Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», поэтому блокировка Instagram может быть расценена как вмешательство в выборы в Госдуму РФ.

Федеральная служба требует «в максимально короткий срок» восстановить доступ к аккаунту писателя. Также российская сторона хочет получить объяснения о действиях социальной сети.

Прилепин в своем Facebook написал, что он «очень рад поддержке» Роскомнадзора. При этом он отметил, что «никого об этом не просил».

Instagram писателя был заблокирован 22 июля. Он предположил, что это связано с публикациями фотографий ополченцев ДНР и ЛНР.

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Комментарии (8)

Woodruff Shnibbll
Сказ о том, как папуасы требовали от Солнца заходить попозже и вставать пораньше...
Wernum
Зачем поцреоты, борющиеся с Омерикой, пользуются американскими же соцсетями?
Да еще заходят туда с придуманного американцами же компьютера / айфона?

Пользовались бы исконными способами распространения информации. Берестяные грамоты и сплетни на скамейке и базаре же.
Never_Mind
Ай-яй-яй, какой косяк. В очередной раз подчиненные президента засунули его имидж под плинтус.
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