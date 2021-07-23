Рост интернет-преступлений и убийства несовершеннолетними родственников. В СК рассказали о тенденциях в преступности во время пандемии

«Можно сказать, что идёт лавинообразный рост мошенничеств с использованием Интернета либо иных информационных технологий, начиная от банальных афер, когда якобы специалисты банка просят срочно предоставить информацию о ПИН-кодах, паролях или перевести деньги, заканчивая более сложными формами», — отметил Клаус.

На фоне пандемии в России растёт число интернет-преступлений, в частности стремительно увеличивается количество мошенничеств в отношении социально незащищенных групп населения — престарелых граждан и инвалидов. Об этом со ссылкой на зампредседателя Следственного комитета РФ Александра Клауса 23 июля сообщает ТАСС.

По его словам, в производстве Главного следственного управления по Санкт-Петербургу сейчас находятся дела в отношении четырёх организованных преступных групп, по которым к уголовной ответственности привлечено свыше 50 человек, а количество эпизодов будет исчисляться сотнями.



В целом, по мнению Клауса, пандемия ускорила процессы изменений в структуре преступности. Например, в 2020 году следователи зафиксировали рост числа уголовных дел об убийствах, умышленном причинении вреда здоровью, совершённых несовершеннолетними в отношении родственников и других близких лиц. «Молодые люди длительное время находились с родственниками в замкнутом пространстве. Круг их общения отчасти сузился, и это могло способствовать нарастанию негативных эмоций, которые в той или иной степени свойственны любому человеку и особенно подростку», — заметил замглавы СК.



«Если же говорить про тенденции преступности, в том числе с учётом пандемии, то, конечно, преступления с использованием Интернета дают существенный рост. И речь не только о мошенничествах. Киберпреступления носят разноплановый характер — это и торговля наркотиками через специальные площадки, и экстремистские преступления, и педофилия», — подчеркнул один из руководителей Следственного комитета.

