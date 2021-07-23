В СКР прокомментировали тенденцию к «расчленёнке» в Петербурге

«Такое впечатление о Санкт-Петербурге сложилось из-за излишнего ажиотажа вокруг зловещего, циничного убийства аспирантки, совершённого историком Соколовым, и не менее резонансного убийства рэпера Картрайта. Оба преступления раскрыты. По Соколову уже состоялся приговор. Дело об убийстве Картрайта находится в завершающей стадии, — отметил Клаус.

Убийства с расчленением жертв нехарактерны для Петербурга. Об этом со ссылкой на заявление заместителя председателя Следственного комитета РФ и бывшего главы регионального ведомства Александра Клауса 23 июля сообщает ТАСС.

По его словам, нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Петербургу. «Здесь нет какой-либо особенности именно этого города. Подобные убийства совершаются и в других регионах страны», — добавил замглавы СК.



Александр Клаус подчеркнул, что «несмотря на определённую жестокость, тем не менее, такое поведение убийцы после преступления есть не что иное, как один из способов сокрытия следов, когда преступник старается всеми возможными способами избавиться от тела». Один из руководителей СКР также сообщил, что в 2021 году не зафиксировано ни одного убийства, сопряжённого с расчленением.



По данным Следственного комитета, 70% убийств в Петербурге совершается на бытовой почве, по месту проживания граждан, а также в состоянии алкогольного опьянения. Уровень уличной преступности в настоящее время невысокий, и он снижается с каждым годом. Практически половина всех убийств (47%) совершается ранее судимыми.



«Фонтанка» писала, что суд отказал историку Соколову в иске о защите чести и достоинства после появления в Интернете фильма о нём под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

