Петербургская классика. Рабочая неделя закончится дождём

По прогнозам синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, рано утром в Петербурге было +14 градусов, в течение дня столбик термометра поднимется до +20. Ветер будет дуть северо-западный умеренный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 71%.



Ранее «Фонтанка» писала, что к выходным на всей европейской территории России ожидается похолодание — температура воздуха будет ниже нормы примерно на два градуса. В Петербурге тем временем обещают преимущественно солнечную погоду и до +22… +24 °C .

