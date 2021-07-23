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Петербургская классика. Рабочая неделя закончится дождём

В пятницу в Петербурге ожидается до плюс 20 градусов

В пятницу, 23 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, к вечеру над городом вновь прольётся небольшой дождь.

По прогнозам синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, рано утром в Петербурге было +14 градусов, в течение дня столбик термометра поднимется до +20. Ветер будет дуть северо-западный умеренный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 71%.

Ранее «Фонтанка» писала, что к выходным на всей европейской территории России ожидается похолодание — температура воздуха будет ниже нормы примерно на два градуса. В Петербурге тем временем обещают преимущественно солнечную погоду и до +22… +24 °C.

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