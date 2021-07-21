В Гидрометцентре предупредили россиян о похолодании к выходным

К ближайшим выходным температуры в европейской части России опустятся ниже нормы. Об этом предупредил жителей страны научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы», — цитирует Вильфанда 21 июля РИА Новости.



При этом представитель Гидрометцентра уточнил, что в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.

