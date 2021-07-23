«Сколько таких обманутых лучезарными планами?» Почему родителям отказывают в «детском» кэшбэке от Путина

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургские родители настроились на «детский» кэшбэк, обещанный президентом Владимиром Путиным, но остались разочарованными. Условием для отказа стал пункт в документе, который не так широко разошелся, как возможность вернуть часть денег за путёвку в лагерь.

У Олеси ребёнок отдыхал в лагере «Солнечный». Петербурженка воспользовалась родительским сертификатом, который компенсирует часть стоимости путёвки из городского бюджета и оплатила поездку до 21 мая.

Программа детского кэшбэка стартовала 25 мая. Но чтобы не обидеть родителей, подписавших договор с лагерем раньше этого срока, Владимир Путин поручил проработать механизм возврата денег для этой категории семей. «Давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кэшбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», — заявил он на совещании по реализации послания Федеральному собранию.



Посыл был услышан. Тем, кто расплатился досрочно, разрешили оформить возврат через Госуслуги. Держа в голове слова президента, Олеся подала заявку и внезапно получила отказ. «Нам приходит отказ с формулировкой о том, что мы якобы уже воспользовались этой компенсацией, как работающие родители», — отметила она.

Аналогичный отказ получила и петербурженка Анна, которая также воспользовалась родительским сертификатом и лагерь оплатила до 25 мая. «Таким, как мы, тоже обещали, и деньги выделили. Ну, с кучей условий, конечно. И карта «Мир» должна быть уже не того, кто платил, а тот, кто писал заявление. И подать его можно было только по окончании смены, и документы приложи, и то, и се... ОК...и это выдержали. Подали 22 июня, 21 июля получили отказ», — написала горожанка в письме, отправленном в редакцию.

Фото: предоставила читательница «Фонтанки» Олеся Поделиться Поделиться







В отказе речь идет о 906-м постановлении правительства от 11 июня. Документ закреплял выделение 4,5 млрд рублей на частичную компенсацию стоимости путёвок. Финансирование позволит обеспечить льготами более 225 тысяч детей. «После сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей», — комментировал документ председатель правительства Михаил Мишустин.



906-е постановление регулирует правила кэшбэка для тех, кто купил путёвку до 25 мая. К стандартным требованиям получения льготы добавили ещё одно. «Получатель не вправе претендовать на выплату в случае, если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — отмечается в документе. Таким образом, петербуржцев, воспользовавшихся родительским сертификатом, возмещающим затраты из бюджета Петербурга, и купившим путёвку до запуска программы кэшбэка, лишили возможности получить ещё один возврат. При этом для тех, кто оплатил поездку после 25 мая эта опция сохраняется. Программа кэшбэка плюсуется с региональными льготами.

«Но, простите, те, кто платил после 25 тоже использовали сертификат. Или их сертификаты более сертификатистее? Сколько таких обманутых лучезарными планами? Наша спортивная команда — вся. А впереди еще один лагерь. Только денег у нас на него уже нет. Кусаются цены. А правительству — спасибо», — пожаловалась петербурженка Анна.



В Смольном решить неурядицу не смогут, ведь условия поставлены на федеральном уровне.

«Программа по стимулированию доступных внутренних туристических поездок для отдыха и оздоровления детей разработана федеральными органами исполнительной власти и реализуется Федеральным агентством по туризму», — прокомментировали в комитете по образованию.

Петербургские родители негодуют в социальных сетях и собираются писать гневные письма президенту и правительству. «Это решение касается не только Петербурга, но и всей страны в целом, — успокаивают мамочек представители комитета по образованию на своей странице во «ВКонтакте». — Однако, обращаем ваше внимание на то, что любой человек может получить и сертификат, и кэшбэк неоднократно. У вас еще есть возможность, например, получить сертификат, приобрести путевку на август и получить дополнительно 50% кэшбэк».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»