Водитель Toyota RAV4, наехавший на шестерых пешеходов под Анапой, по предварительным данным, был трезв. 66-летний мужчина не исключает, что мог за рулём потерять сознание.



«По предварительным оценкам, водитель находился в трезвом состоянии, он будет направлен на медосвидетельствование», — заявил 22 июля анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

На опросе водитель рассказал, что ехал из дома на работу, в санаторий «Дорожник». На въезде в поселок Сукко у него появилось что-то вроде шума в голове, но мужчина этому не придал особого значения. На Центральной улице он внезапно потерял сознание, но тут же пришёл в себя.