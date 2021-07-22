Водитель Toyota RAV4, наехавший на шестерых пешеходов под Анапой, по предварительным данным, был трезв. 66-летний мужчина не исключает, что мог за рулём потерять сознание.
«По предварительным оценкам, водитель находился в трезвом состоянии, он будет направлен на медосвидетельствование», — заявил 22 июля анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.
На опросе водитель рассказал, что ехал из дома на работу, в санаторий «Дорожник». На въезде в поселок Сукко у него появилось что-то вроде шума в голове, но мужчина этому не придал особого значения. На Центральной улице он внезапно потерял сознание, но тут же пришёл в себя.
Опрашиваемый пояснил, что до того, как сел за руль автомобиля, чувствовал себя нормально.
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