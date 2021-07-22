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Водитель, сбивший шестерых человек под Анапой, рассказал, что с ним произошло

Водитель Toyota RAV4, наехавший на шестерых пешеходов под Анапой, по предварительным данным, был трезв. 66-летний мужчина не исключает, что мог за рулём потерять сознание.

«По предварительным оценкам, водитель находился в трезвом состоянии, он будет направлен на медосвидетельствование», — заявил 22 июля анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

На опросе водитель рассказал, что ехал из дома на работу, в санаторий «Дорожник». На въезде в поселок Сукко у него появилось что-то вроде шума в голове, но мужчина этому не придал особого значения. На Центральной улице он внезапно потерял сознание, но тут же пришёл в себя.

Опрашиваемый пояснил, что до того, как сел за руль автомобиля, чувствовал себя нормально.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC3qd-zmVQX3pYqhKZsur7nQ" target="_blank" class="io-leave-page _">видео краснодар</a>

Ранее в Сети было опубликовано видео аварии. На кадрах кроссовер сносит троих взрослых и троих детей. Как уточняет ТАСС, состояние пострадавших удовлетворительное.

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Комментарии (7)

Skazochny
лучше бы в столб...
Local
Если человек за рулём теряет сознание,то его надо лишать прав пожизненно.
kоt-obormot
"голоса" - как у местных путреотиков вроде сфифтушки, который из жмеринки.
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