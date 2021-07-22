Кроссовер под управлением спящего водителя сбил пешеходов на тротуаре в Анапе 22 июля. В результате ДТП пострадали шесть человек, авария попала на видео. Судя по нему, один из взрослых пытался закрыть собой детей.



«В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей», — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.



На опубликованном в Сети видео машина, не сбавляя скорости, летит в сторону тротуара, где идут две семьи с детьми. Мужчина, увидев несущийся автомобиль, попытался закрыть собой несовершеннолетних.