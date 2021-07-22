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В Сети появились кадры, на которых Toyota RAV4 сносит троих детей и взрослых в Анапе

Кроссовер под управлением спящего водителя сбил пешеходов на тротуаре в Анапе 22 июля. В результате ДТП пострадали шесть человек, авария попала на видео. Судя по нему, один из взрослых пытался закрыть собой детей.

«В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей», — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

На опубликованном в Сети видео машина, не сбавляя скорости, летит в сторону тротуара, где идут две семьи с детьми. Мужчина, увидев несущийся автомобиль, попытался закрыть собой несовершеннолетних.

Отмечается, что ДТП произошло в курортном поселке Сукко. Поселок находится в 12 км к югу от Анапы. По предварительным данным, водитель кроссовера заснул за рулем. Проводится проверка.

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Комментарии (5)

dragvs
"один из взрослых пытался закрыть собой детей" - вижу как он в сторону пытается отпрыгнуть.
Владислав М
Никого там мужчина закрыть не пытается. Как можно видеть то, чего нет?
Кровокрас
а где момент как закрывает собой детей ? на 00:10 технично отпрыгивает в сторону (безуспешно).
100 к 1 что за рулем был бухой селовик.
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