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В Петербурге от коронавируса скончался священник, запускавший икону в космос

В Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий. Как стало известно «Фонтанке», это произошло 22 июля около 17 вечера в 122-й больнице.

Причиной смерти стали осложнения после заражения COVID-19, также у него были серьезные сопутствующие заболевания. В петербургский стационар отца Мефодия доставили 17 дней назад на вертолете. Но врачи не смогли его спасти. Информация о смерти священника уже опубликована на странице Валаамского монастыря во «ВКонтакте».

Отец Мефодий (в миру Венко Петров) родился в 1961 году в Македонии. Является насельником Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, директором православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» и главным редактором газеты «Свет Валаама», а также учредителем и модератором ежегодных православных международных конференций.

По инициативе игумена Мефодия список Валаамской иконы Божией Матери побывал в космосе и совершил 488 витков вокруг Земли. Отправка иконы в космос — первый случай в истории Русской церкви.

Также священник прославился тем, что во время визита президента Владимира Путина на Валаам поцеловал ему руку. Как пояснил затем сам отец Мефодий, он сделал это «в знак признания маленьким [македонским] народом великого русского народа». Мефодий также разъяснил, что в «восточном православии» поцелуй руки традиционно обозначает смирение, а поцелуй священником руки мирянина вписывается в эту традицию.

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Комментарии (6)

Вячеслав Рогожин
Не помогает... Облом!
Avan Avanesov
Так он от Путина заразился что- ли?
266075730
так она об небесную твердь стукнулась и упала о земь
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