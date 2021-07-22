FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

РПЛ о матчах без зрителей: Лига и клубы не получают информацию от Роспотребнадзора заблаговременно

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала ограничение допуска зрителей на первых матчах нового сезона из-за коронавируса. Официальное заявление было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.

«22 июля на основании постановления главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона-2021/22 «Ростов» — «Динамо» без зрителей. В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора. К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее. Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — говорится в заявлении РПЛ.

Ранее стало известно, что московские стадионы вошли в зону COVID-free. Это означает, что они могут полностью заполнить трибуны при условии, что у всех болельщиков будут QR-коды. Против QR-кодов выступили болельщики ЦСКА и «Спартака». Петербургские фанаты из-за этого решили бойкотировать первый выездной матч «Зенита» против «Химок» 23 июля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

a.159753123
Прошу отнестись с пониманием(с) Классика...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний