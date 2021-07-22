РПЛ о матчах без зрителей: Лига и клубы не получают информацию от Роспотребнадзора заблаговременно

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала ограничение допуска зрителей на первых матчах нового сезона из-за коронавируса. Официальное заявление было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.



«22 июля на основании постановления главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона-2021/22 «Ростов» — «Динамо» без зрителей. В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора. К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее. Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — говорится в заявлении РПЛ.

