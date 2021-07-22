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Верфь под Петербургом начинает строительство второго пассажирского теплохода для сибирских рек

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) на 30 июля наметил закладку второго пассажирского теплохода в серии в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 5,3 млрд рублей.

Как сообщает 22 июля профильный портал «Корабел.ру», это будет уже второе судно проекта А45–90.2. Год назад также на СНСЗ было заложено головное судно проекта «Андрей Дубенский». По условиям контракта, суда должны быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах.

Пассажирские суда класса «река-море» проекта А45–90.2 предназначены для Красноярского края и будут работать на социально значимом маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск на реке Енисей. Их длина — 73,4 метра, пассажировместимость — 150 человек.

Выручка входящего в Объединенную судостроительную корпорацию СНСЗ в 2021 году превысила 11 млрд рублей. Контракт, заключенный в 2020 году с ГТЛК на постройку судов для Енисея, — крупнейший в его новейшей истории.

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Комментарии (1)

trollhammaren
Открываешь характеристики проекта а там:

Длина габаритная – 99 м.
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