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В Петербурге суд запретил американский сайт-дублер с билетами в Александринский театр

Петроградский районный суд Петербурга запретил сайт, на котором незаконно продавали билеты в Александринский театр. Об этом сообщили 22 июля в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Иск к управлению Роскомнадзора по СЗФО в защиту неопределенного круга лиц подал прокурор после обращения петербуржца, заметившего подделку.

Билеты на сайте продавали без согласования с Александринским театром. Кроме того, их стоимость была на 50% выше, чем на официальном ресурсе. При этом название сайта (https://alexandrtheatre.com/) было сделано таким, чтобы его было легко спутать с настоящим (https://alexandrinsky.ru).

Как стало известно во время проверки, владелец сайта зарегистрирован на территории США. В итоге суд удовлетворил требования государственного обвинителя, интернет-ресурс запретили.

В апреле «Фонтанка» писала, что у петербургского пространства «Севкабель Порт» появился сайт-клон, через который продают действующие билеты с наценкой в два раза. За доменом стоит 35-летняя жительница Лондона.

Год назад в Петербурге прошли обыски в ряде кол-центров, которые зарабатывали на продаже билетов в театры через сайты-подделки. Доменные имена и визуальное оформление интернет-ресурсов были максимально приближены к оригиналу, отличалась только стоимость, которая также могла быть в два раза выше реальной.

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Комментарии (2)

Alex000
Американский?

А WHOIS говорит, что китайский.

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