В Петербурге суд запретил американский сайт-дублер с билетами в Александринский театр

Билеты на сайте продавали без согласования с Александринским театром. Кроме того, их стоимость была на 50% выше, чем на официальном ресурсе. При этом название сайта (https://alexandrtheatre.com/) было сделано таким, чтобы его было легко спутать с настоящим (https://alexandrinsky.ru).

Иск к управлению Роскомнадзора по СЗФО в защиту неопределенного круга лиц подал прокурор после обращения петербуржца, заметившего подделку.

Петроградский районный суд Петербурга запретил сайт, на котором незаконно продавали билеты в Александринский театр. Об этом сообщили 22 июля в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Как стало известно во время проверки, владелец сайта зарегистрирован на территории США. В итоге суд удовлетворил требования государственного обвинителя, интернет-ресурс запретили.



В апреле «Фонтанка» писала, что у петербургского пространства «Севкабель Порт» появился сайт-клон, через который продают действующие билеты с наценкой в два раза. За доменом стоит 35-летняя жительница Лондона.



Год назад в Петербурге прошли обыски в ряде кол-центров, которые зарабатывали на продаже билетов в театры через сайты-подделки. Доменные имена и визуальное оформление интернет-ресурсов были максимально приближены к оригиналу, отличалась только стоимость, которая также могла быть в два раза выше реальной.

