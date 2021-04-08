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«Если деньги обратно». Катя из Лондона создала в Праге фейковый сайт «Севкабель Порт»

У петербургского пространства «Севкабель Порт» появился сайт-клон

У известного петербургского пространства «Севкабель Порт» появился интернет-клон. И через него и продаются билеты. За клоном «Фонтанка» увидела модную даму.

Если вбить в поисковик уже понятный петербуржцам бренд «Севкабель Порт», то первой же ссылкой чаще выскакивает якобы официальный сайт компании. Лишь предельно внимательный сможет заметить, что домен у него не RU, а COM. К тому же название правильного пишется — sevcable, а двойника — sevkable. То есть английское «с» изменено на «к». По словам пресс-службы «Севкабель Порт», «этот сайт обнаружен недавно».

— На нем купленные уже на официальном сайте билеты продаются с наценкой в два раза. Риск же в том, что если какие-либо мероприятия будут отменены, а в наше время это предсказуемо, то наша компания не возместит деньги. А если билеты приобретены у нас, то, разумеется, деньги возвращаются. Сколько таких билетов куплено, пока установить трудно, мы этим занимаемся. Пока потерпевших нет, — объяснили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», этот фейковый сайт принадлежит компании JAF Europe. Зарегистрирована она в Чехии, в Праге, еще в 2016 году, а управляющим директором является 35-летняя Катерина Возненко. Сама она имеет регистрацию в Лондоне. «Фонтанка» заметила ее постоянные перелеты в Барселону, Мадрид, в тот же Лондон. Дама имеет свою страницу во «ВКонтакте», но последние записи датируются тем же 2016 годом, когда она возглавила компанию в Чехии. На странице осталась лишь ее фотография — модная, красивая, уверенная.

К сведению: за компанией JAF EUROPE значится множество интернет-сайтов, через которые продаются билеты на различные мероприятия и концерты. Некоторые из номеров телефонов, указанных для связи с этой структурой, в открытых источниках фигурируют как номера, используемые мошенниками: 8 800 4443078, (495) 120–22–91 и прочие.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

O-o!
Э-э-э.. Центр Э? У сего центра сильно узкая специализация? За что едят наши денежки?
мухомор
Ticket resale, скальпинг билетов или же по-простому спекуляция ничего общего с фейками не имеют. Вполне себе легальная процедура по законам UK, EU и России.
Риски рисками, но это не фейк.
263836471
От клонов есть и польза - абы на что сайты-клоны не пишут!
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