«Если деньги обратно». Катя из Лондона создала в Праге фейковый сайт «Севкабель Порт»

Если вбить в поисковик уже понятный петербуржцам бренд «Севкабель Порт», то первой же ссылкой чаще выскакивает якобы официальный сайт компании. Лишь предельно внимательный сможет заметить, что домен у него не RU, а COM. К тому же название правильного пишется — sevcable, а двойника — sevkable. То есть английское «с» изменено на «к». По словам пресс-службы «Севкабель Порт», «этот сайт обнаружен недавно».
— На нем купленные уже на официальном сайте билеты продаются с наценкой в два раза. Риск же в том, что если какие-либо мероприятия будут отменены, а в наше время это предсказуемо, то наша компания не возместит деньги. А если билеты приобретены у нас, то, разумеется, деньги возвращаются. Сколько таких билетов куплено, пока установить трудно, мы этим занимаемся. Пока потерпевших нет, — объяснили в пресс-службе.
По данным «Фонтанки», этот фейковый сайт принадлежит компании JAF Europe. Зарегистрирована она в Чехии, в Праге, еще в 2016 году, а управляющим директором является 35-летняя Катерина Возненко. Сама она имеет регистрацию в Лондоне. «Фонтанка» заметила ее постоянные перелеты в Барселону, Мадрид, в тот же Лондон. Дама имеет свою страницу во «ВКонтакте», но последние записи датируются тем же 2016 годом, когда она возглавила компанию в Чехии. На странице осталась лишь ее фотография — модная, красивая, уверенная.
К сведению: за компанией JAF EUROPE значится множество интернет-сайтов, через которые продаются билеты на различные мероприятия и концерты. Некоторые из номеров телефонов, указанных для связи с этой структурой, в открытых источниках фигурируют как номера, используемые мошенниками: 8 800 4443078, (495) 120–22–91 и прочие.