«Если деньги обратно». Катя из Лондона создала в Праге фейковый сайт «Севкабель Порт»

Если вбить в поисковик уже понятный петербуржцам бренд «Севкабель Порт», то первой же ссылкой чаще выскакивает якобы официальный сайт компании. Лишь предельно внимательный сможет заметить, что домен у него не RU, а COM. К тому же название правильного пишется — sevcable, а двойника — sevkable. То есть английское «с» изменено на «к». По словам пресс-службы «Севкабель Порт», «этот сайт обнаружен недавно».



— На нем купленные уже на официальном сайте билеты продаются с наценкой в два раза. Риск же в том, что если какие-либо мероприятия будут отменены, а в наше время это предсказуемо, то наша компания не возместит деньги. А если билеты приобретены у нас, то, разумеется, деньги возвращаются. Сколько таких билетов куплено, пока установить трудно, мы этим занимаемся. Пока потерпевших нет, — объяснили в пресс-службе.

