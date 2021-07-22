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Плыви в команде Life партнера «Фонтанка-SUP»

Life партнер «Фонтанка-SUP» разыгрывает места в своей корпоративной команде, чтобы 31 июля вместе пройти по рекам и каналам Петербурга под девизом: «В Питере — плыть!» Также GloraX Life готовит конкурсы и подарки для всех участников события.

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Прямо сейчас в instagram Glorax Life — Life партнера «Фонтанка-SUP», федерального девелопера GloraX, — идет розыгрыш 20 мест на фестиваль. Все участники, которые пройдут отбор, получат билет на мероприятие, сапборд на время заплыва и дополнительные VIP-бонусы. А еще — позитивный настрой и яркие эмоции.

Жить в стиле GloraX Life* — значит всегда быть в тренде и участвовать в самых классных событиях города!

О других конкурсах и ценных призах «Фонтанка-SUP» можно узнать здесь.

Зарегистрироваться для участия в «Фонтанка-SUP» можно на сайте fontankasup.ru до 26 июля.

Напоминаем, что вход на территорию стартового городка в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):

— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

— или сертификата вакцинации;

— или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).

Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.

Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску, перчатки и социальную дистанцию.

Партнеры «Фонтанка-SUP»:

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ

Партнеры:

Сеть гипермаркетов «Лента»

Группа «Эталон»

РСТИ (Росстройинвест)

Bakerton

Компания «Формула Теннис-Хоккей»

DIDRIKSONS

Кондитерская «Тройка»

World Class

Архыз Сервис

* GloraX Life — новое lifestyle-направление, которое развивает мультиформатный девелопер GloraX.

Наши ценности:

  • Активный образ жизни
  • Постоянное движение вперед
  • Живое общение и обмен идеями
  • Саморазвитие и поиск новых возможностей
  • Поиск единомышленников в оффлайн- и онлайн-пространстве.

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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