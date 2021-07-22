Плыви в команде Life партнера «Фонтанка-SUP»

Прямо сейчас в instagram Glorax Life — Life партнера «Фонтанка-SUP», федерального девелопера GloraX, — идет розыгрыш 20 мест на фестиваль. Все участники, которые пройдут отбор, получат билет на мероприятие, сапборд на время заплыва и дополнительные VIP-бонусы. А еще — позитивный настрой и яркие эмоции.



Жить в стиле GloraX Life* — значит всегда быть в тренде и участвовать в самых классных событиях города!

О других конкурсах и ценных призах «Фонтанка-SUP» можно узнать здесь.

Зарегистрироваться для участия в «Фонтанка-SUP» можно на сайте fontankasup.ru до 26 июля.