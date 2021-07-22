Плыви в команде Life партнера «Фонтанка-SUP»

Прямо сейчас в instagram Glorax Life — Life партнера «Фонтанка-SUP», федерального девелопера GloraX, — идет розыгрыш 20 мест на фестиваль. Все участники, которые пройдут отбор, получат билет на мероприятие, сапборд на время заплыва и дополнительные VIP-бонусы. А еще — позитивный настрой и яркие эмоции.
Жить в стиле GloraX Life* — значит всегда быть в тренде и участвовать в самых классных событиях города!
О других конкурсах и ценных призах «Фонтанка-SUP» можно узнать здесь.
Зарегистрироваться для участия в «Фонтанка-SUP» можно на сайте fontankasup.ru до 26 июля.
Напоминаем, что вход на территорию стартового городка в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):
— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;
— или сертификата вакцинации;
— или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).
Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.
Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску, перчатки и социальную дистанцию.
Партнеры «Фонтанка-SUP»:
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ
Партнеры:
Компания «Формула Теннис-Хоккей»
* GloraX Life — новое lifestyle-направление, которое развивает мультиформатный девелопер GloraX.
Наши ценности:
- Активный образ жизни
- Постоянное движение вперед
- Живое общение и обмен идеями
- Саморазвитие и поиск новых возможностей
- Поиск единомышленников в оффлайн- и онлайн-пространстве.