Amnesty International признала петербургского депутата Резника кандидатом, подвергшимся преследованию из-за участия в выборах

Международная правозащитная организация Amnesty International включила петербургского депутата Максима Резника в список оппозиционных российских кандидатов, которые подверглись преследованиям по политическим мотивам. Об этом 22 июля сообщил штаб Резника.
«Власти усиливают репрессии против своих оппонентов, прибегая к прямому устранению политических конкурентов», — говорится в заявлении правозащитников.
Помимо Резника в список преследуемых, по версии Amnesty International, включили оппозиционера Алексея Навального, политика Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлию Галямину, политика Любовь Соболь, экс-главу московского штаба Навального (признан в России экстремистской организацией) Олега Степанова, экс-главу «Открытой России» (признана в России нежелательной организацией и ликвидирована) Андрея Пивоварова и других.
Amnesty International потребовала освободить и прекратить их уголовные и административные преследования.
Депутат петербургского парламента Максим Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма). Он собирался баллотироваться в городской парламент по 21-му избирательному округу, однако следователь не разрешил ему посетить нотариуса для подписания доверенности на подачу документов на выборы.