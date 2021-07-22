FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Amnesty International признала петербургского депутата Резника кандидатом, подвергшимся преследованию из-за участия в выборах

Международная правозащитная организация Amnesty International включила петербургского депутата Максима Резника в список оппозиционных российских кандидатов, которые подверглись преследованиям по политическим мотивам. Об этом 22 июля сообщил штаб Резника.

«Власти усиливают репрессии против своих оппонентов, прибегая к прямому устранению политических конкурентов», — говорится в заявлении правозащитников.

Помимо Резника в список преследуемых, по версии Amnesty International, включили оппозиционера Алексея Навального, политика Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлию Галямину, политика Любовь Соболь, экс-главу московского штаба Навального (признан в России экстремистской организацией) Олега Степанова, экс-главу «Открытой России» (признана в России нежелательной организацией и ликвидирована) Андрея Пивоварова и других.

Amnesty International потребовала освободить и прекратить их уголовные и административные преследования.

Депутат петербургского парламента Максим Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма). Он собирался баллотироваться в городской парламент по 21-му избирательному округу, однако следователь не разрешил ему посетить нотариуса для подписания доверенности на подачу документов на выборы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний