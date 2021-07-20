Команда петербургского депутата Максима Резника сообщила, что он не будет участвовать в выборах

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, находящийся под домашним арестом по «делу о наркотиках», не сможет принять участия в выборах в сентябре. Об этом 20 июля сообщается в телеграм-канале, который ведет его команда.



Речь Резника записали со слов матери. Он напоминает, что на прошлой неделе получил второй отказ от следователя на посещение нотариуса. «На обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа «Яблока» выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей», — добавляет депутат.

