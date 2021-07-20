Команда петербургского депутата Максима Резника сообщила, что он не будет участвовать в выборах

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, находящийся под домашним арестом по «делу о наркотиках», не сможет принять участия в выборах в сентябре. Об этом 20 июля сообщается в телеграм-канале, который ведет его команда.
Речь Резника записали со слов матери. Он напоминает, что на прошлой неделе получил второй отказ от следователя на посещение нотариуса. «На обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа «Яблока» выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей», — добавляет депутат.
«В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить», — говорит Резник. Он добавляет, что, по его мнению, желание не допустить его любой ценой до выборов «исходит лично от губернатора Беглова».
«Всех, кто поддерживал мое избрание, призываю прямо сейчас присоединиться к кампаниям других сильных кандидатов от оппозиции. Им очень нужна ваша помощь! Не оставайтесь в стороне», — подытожил Резник. Средства, которые он успел собрать на избирательную кампанию, депутат обещает перевести правозащитным организациям «ОВД-инфо» и «Апология протеста».