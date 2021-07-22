Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес один из ангаров на территории промзоны «Горская». Об этом «Фонтанке» рассказал владелец строений Федор Рыбин.
Специалисты ККИ начали демонтаж промзоны 19 июля. Владельцы предприятий, которые арендовали участки не напрямую у города, а у компании, с которой Смольный расторг договор, утверждали, что узнали об этом только в мае и не успевают вывезти имущество, хотя уже нашли новое место. Они попросили отсрочку до августа.
По словам Федора Рыбина, его компания успела забрать оборудование, но не успела размонтировать сам ангар и забрать колонну для крана в одном из цехов. Рабочие сообщили предпринимателю, что не остановят работы, а распиленные конструкции сдадут на металлолом. Ущерб он оценивает в 8 млн рублей. На очереди ангары других участников технопарка.
ККИ
В ККИ считают, что дали бизнесу достаточный срок и не получали официальных запросов на отсрочку. «С момента обследования прошло 4 месяца. Обращений с просьбами об отсрочке в комитет не поступало. Когда вышли на освобождение, никаких претензий или просьб также не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.