Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес один из ангаров на территории промзоны «Горская». Об этом «Фонтанке» рассказал владелец строений Федор Рыбин.



Специалисты ККИ начали демонтаж промзоны 19 июля. Владельцы предприятий, которые арендовали участки не напрямую у города, а у компании, с которой Смольный расторг договор, утверждали, что узнали об этом только в мае и не успевают вывезти имущество, хотя уже нашли новое место. Они попросили отсрочку до августа.