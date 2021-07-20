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Смольный сносит технопарк в промзоне «Горская». Арендаторы не успевают вывезти имущество и просят об отсрочке

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к сносу строений в районе промзоны «Горская». Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 20 июля, чиновники демонтируют ангары, навесы, бытовки, контейнеры и сараи общей площадью около 3 тыс. кв. м. Но арендаторы недоумевают по поводу спешки и заявляют, что не успели вывезти имущество.

Фото: автор Алексей Фадеев
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Сейчас в промзоне «Горская» находится несколько небольших производств, которые специализируются на деревообработке, металлообработке и бетонных конструкциях. Всего там трудится около 100 человек, рассказал «Фонтанке» один из арендаторов Алексей Фадеев. По его словам, компании арендовали помещения у компании «Логиком». О том, что Смольный расторг с ней договор и им придется освободить территорию, арендаторы технопарка узнали в мае. Вывезти имущество им предложили до 15 июля.

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Успеть за такой срок было нереально. Но на приеме в комитете имущественных отношений предпринимателей заверили, что время у них есть до августа. Но, очевидно, не передали просьбу об отсрочке в комитет по контролю за имуществом. В итоге 19 июля сотрудники ведомства начали спиливать ворота и разбирать навес.


По словам Алексея Фадеева, арендаторы уже нашли новую площадку и были готовы покинуть территорию «Горской» уже в первые недели августа. Но форсированный демонтаж в версии ККИ не оставляет им шанса.

автор Алексей Фадеев

Ранее комитет по инвестициям Петербурга и компания «Мегалайн», которую СМИ связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина, в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии бывшей стройплощадки КЗС «Горская». На месте промзоны обещают Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, набережную.

Фото: автор Алексей Фадеев

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