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В ЕС полностью вакцинировали более половины всего взрослого населения

В Европейском Союзе от коронавируса вакцинировали 200 миллионов человек

Европейская комиссия отчиталась о темпах вакцинации от COVID-19.

«В Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек. Это 54,7% взрослого населения», — цитирует 22 июля официального представителя комиссии Дану Спинант РИА Новости.

По ее словам, хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 получили почти 70% взрослых жителей ЕС. Она охарактеризовала эти показатели как «хорошие», однако цель в 70% еще не достигнута.

При этом Спинант посетовала, что не во всех странах достаточно высокий уровень вакцинации. Так, в Румынии и Болгарии ранее отмечались низкие темпы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал добиться коллективного иммунитета у 80–90 % граждан. В стране полностью привились от коронавируса более 22 миллионов.

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Комментарии (51)

тов
Почему по телевизору не показывают миллионные протесты во франции против ковид паспортов? А там уже начали поджигать пункты вакцинации.

Просвещенная европа!
22ilves
Думаю, что ликовать несколько преждевременно. Если в течении нескольких лет не вылезут побочки - тогда, да. Все ОК.
Mikkä Karhunen
что за бред, Финляндия вакцинировала всего 23 % населения
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