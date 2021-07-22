В ЕС полностью вакцинировали более половины всего взрослого населения

Европейская комиссия отчиталась о темпах вакцинации от COVID-19.
«В Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек. Это 54,7% взрослого населения», — цитирует 22 июля официального представителя комиссии Дану Спинант РИА Новости.
По ее словам, хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 получили почти 70% взрослых жителей ЕС. Она охарактеризовала эти показатели как «хорошие», однако цель в 70% еще не достигнута.
При этом Спинант посетовала, что не во всех странах достаточно высокий уровень вакцинации. Так, в Румынии и Болгарии ранее отмечались низкие темпы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал добиться коллективного иммунитета у 80–90 % граждан. В стране полностью привились от коронавируса более 22 миллионов.