В Кремле подтвердили проведение учений по отключению Рунета от глобальной сети

В Кремле подтвердили появившуюся накануне в СМИ информацию о проведении в РФ учений «по устойчивости российского сегмента Интернета». Как заявил 22 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, страна «должна быть готова к санкционному давлению извне и действиям киберпреступников», пишет «Интерфакс».
Он добавил, что в мире существует дефицит активного международного взаимодействия при борьбе с киберпреступностью.
«Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему. Рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», — подчеркнул Песков.
Накануне о проведении учений, в ходе которых проверяли возможность отключения Рунета от глобальной сети, сообщил РБК. По данным издания, эксперимент признали успешным.