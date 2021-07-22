В Кремле подтвердили проведение учений по отключению Рунета от глобальной сети

В Кремле подтвердили появившуюся накануне в СМИ информацию о проведении в РФ учений «по устойчивости российского сегмента Интернета». Как заявил 22 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, страна «должна быть готова к санкционному давлению извне и действиям киберпреступников», пишет «Интерфакс».



Он добавил, что в мире существует дефицит активного международного взаимодействия при борьбе с киберпреступностью.



«Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему. Рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», — подчеркнул Песков.

