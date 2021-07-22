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В Кремле подтвердили проведение учений по отключению Рунета от глобальной сети

В Кремле подтвердили появившуюся накануне в СМИ информацию о проведении в РФ учений «по устойчивости российского сегмента Интернета». Как заявил 22 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, страна «должна быть готова к санкционному давлению извне и действиям киберпреступников», пишет «Интерфакс».

Он добавил, что в мире существует дефицит активного международного взаимодействия при борьбе с киберпреступностью.

«Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему. Рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», — подчеркнул Песков.

Накануне о проведении учений, в ходе которых проверяли возможность отключения Рунета от глобальной сети, сообщил РБК. По данным издания, эксперимент признали успешным.

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Комментарии (18)

f0ntan
Вы хотите представить, как будет работать российский рунет, если его отключат от остального? Фактически он уже работает. Потому что есть куча сайтов, которые в РФ заблокированы или открываются очень медленно. Теперь представьте, что интернет работает, а все буржуйские сайты заблокированы. Вот вам репетиция российского рунета, отключенного от остального
dragvs
Готовятся отключать т.к. похоже в стране грядет крупный кризис.
Вячеслав Рогожин
Людолюбы проклятые
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