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В России проверили отключение Рунета от глобальной сети

Эксперимент по отключению Рунета от глобальной сети прошел успешно

Отключение Рунета от глобальной сети Интернет тестировали в России в течение месяца с 15 июня до 15 июля. Эксперимент предварительно признали успешным, сообщает 21 июля РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы.

Источники издания сообщили, что в тестировании принимали участие крупные операторы связи, которые оценили способность Рунета функционировать в случае блокировок и других внешних угроз. Утверждается, что проверили и возможность физически отключить российскую часть Интернета.

В Роскомнадзоре в ответ на просьбу прокомментировать эти сведения отметили, что учения проводятся ежегодно в соответствии с законодательством. Представители операторов связи от комментариев отказались.

Закон об устойчивом Рунете действует в России с 1 ноября 2019 года. Он стал ответом на американскую стратегию национальной кибербезопасности.

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Комментарии (5)

Igor_VS
Ну мы можем и ответить адекватно. Как это будет смотрется.? Чего загасим в ответ?
Агроном аэродрома
Ага. И ддосили Минобороны, конечножэ солдаты наты при отключённом кабеле. :))
Skazochny
от судьбы не убежишь, как бы они не старались...
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