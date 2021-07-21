В России проверили отключение Рунета от глобальной сети

Отключение Рунета от глобальной сети Интернет тестировали в России в течение месяца с 15 июня до 15 июля. Эксперимент предварительно признали успешным, сообщает 21 июля РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы.



Источники издания сообщили, что в тестировании принимали участие крупные операторы связи, которые оценили способность Рунета функционировать в случае блокировок и других внешних угроз. Утверждается, что проверили и возможность физически отключить российскую часть Интернета.

