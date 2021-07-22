В нескольких метрах от пляжа в Сочи над Черным морем прошел смерч. Очевидцы 22 июля публикуют в соцсетях видео природного явления.
Заместитель главы Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства гражданской обороны Краснодарского края Александр Колесник заявил «Российской газете», что ничего страшного в таком явлении нет. «Смерч возник из-за контраста температур — холода сверху и тепла снизу. К счастью, вихрь не был такой силы, чтобы достигнуть поверхности суши, он разрушился прямо над морем», — подчеркнул чиновник.
Ранее «Фонтанка» писала, что черноморскому побережью России обещают смерчи, ливни и грозы с градом.