FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Жители Сочи засняли смерч, прошедший над побережьем

В нескольких метрах от пляжа в Сочи над Черным морем прошел смерч. Очевидцы 22 июля публикуют в соцсетях видео природного явления.

Заместитель главы Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства гражданской обороны Краснодарского края Александр Колесник заявил «Российской газете», что ничего страшного в таком явлении нет. «Смерч возник из-за контраста температур — холода сверху и тепла снизу. К счастью, вихрь не был такой силы, чтобы достигнуть поверхности суши, он разрушился прямо над морем», — подчеркнул чиновник.

Ранее «Фонтанка» писала, что черноморскому побережью России обещают смерчи, ливни и грозы с градом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265938025
Никак не пойму, в чём тут новость. Каждое лето это бывает регулярно, иногда по три разом.

Также, как и "потопы", от которых СМИ заводятся и неделями одни и те же картинки показывают. А по факту там большая часть территории уже через пару часов после "потопа" высыхает.

Давайте ещё фоторепортаж "В Петербурге облачность". Событие того же масштаба.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний