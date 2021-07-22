Сорокаградусную жару с грозами и штормовым ветром прогнозируют в нескольких регионах России



Ливневые дожди с грозами, градом и сильным ветром прогнозируют в ряде регионов центральной части России, на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае интенсивные дожди и грозы будут сопровождаться сильной жарой до 36–42 градусов.



«В Волгоградской области будет очень жаркая погода — 40–42 градуса в ближайшие два дня, но 23 числа будет происходить смещение холодных воздушных масс, и это приведет к тому, что будет сильный дождь с грозой и ветер до 27 м/с. В Ростовской области аналогичная ситуация будет, но сильный дождь с грозой начнется уже 22 июля во второй половине дня. В Краснодарском крае жара будет до 36–40 градусов тоже, но дождь с грозой начнется уже 22 числа», — рассказал он ТАСС.

