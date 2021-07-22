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Под Петербургом горят 43 гектара лесов Минобороны

В Выборгском районе Ленобласти военнослужащие, пожарные и лесники тушат более 40 гектаров леса возле полигона Минобороны. Об этом 22 июля пишет 47news.

Как сообщили изданию в администрации Гончаровского поселения, площадь горящих лесов неподалеку от поселка выросла до 43 гектаров. Тушат возгорание подразделения Минобороны, районные пожарные части и сотрудники лесничества. По предварительной информации, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, в соседней Карелии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Минобороны показало, как армейская авиация ЗВО тушит возгорания.

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Комментарии (2)

efela
У минобороны есть свои леса? Там довзоляется охотиться на оленя только сеньору?
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