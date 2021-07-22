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Завод iPhone в Китае подтоплен и остался без электричества из-за наводнения

Из-за наводнения в Китае остановил работу завод iPhone

Крупнейшее предприятие Apple Inc. по производству iPhone в Китае пострадало в результате наводнения в провинции Хэнань. Об этом сообщает 22 июля The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников предприятия в Чжэнчжоу.

Наводнение, которое вызвали сильные дожди в центральном Китае, временно отключило электричество на предприятии тайваньской компании Foxconn Technology Group. Некоторые участки завода оказались подтопленными, а сотрудников освободили от работы. При этом рабочие отмечают, что «ущерб производственному центру в городе Чжэнчжоу оказался ограниченным».

Foxconn Technology Group управляет тремя фабриками в городе, на которых работают сотни тысяч рабочих, многие из которых живут прямо в заводских кампусах. В Чжэнчжоу производят более половины всех iPhone.

Издание отмечает, что инцидент совпал с началом выпуска новой модели iPhone, которая будет представлена осенью.

«Сборка новых моделей и их компонентов обычно начинается примерно в июле и увеличивается в следующие недели», — пишет WSJ.

По оценкам экспертов, производство iPhone во втором полугодии 2021 года составит в общей сложности 130–140 миллионов штук, что на 8 % больше, чем годом ранее. При этом 80–85 миллионов новых устройств — iPhone 13.


Глава Apple Тим Кук пообещал перечислить средства на борьбу с последствиями наводнения в Китае. Компания Foxconn сообщила, что на эти цели потратят 15,5 миллиона долларов.


Накануне власти провинции Хэнань заявили, что по меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения. Более 1,2 миллиона человек пострадали. Стихия привела к затоплению метро и блокированию многих участков автомагистралей.

По последним данным, в результате наводнения погибли 33 человека. В зоне бедствия находятся более трёх миллионов человек, из опасных районов экстренно эвакуировано 375 тысяч человек. 256 тысяч человек были переселены.

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