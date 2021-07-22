От наводнения в Китае погибло более 30 человек. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу

Число погибших из-за обильных дождей, вызвавших сильное наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек, ещё восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на заявление местного департамента чрезвычайных ситуаций 22 июля сообщает РИА Новости.
В сообщении отмечается, что по всей провинции в 103 районах в зоне бедствия находятся более трёх миллионов человек, из опасных районов экстренно эвакуировано 375 тысяч человек, также власти переселили 256 тысяч человек.
Площадь пострадавших от стихии сельскохозяйственных угодий составляет 215 тыс. га, прямой экономический ущерб оценивается в 1,2 млрд юаней.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд среднесуточного количества осадков, приведших к переполнению водохранилищ.
Ранее «Фонтанка» писала, что жертвами наводнения в Европе стали почти 100 человек.